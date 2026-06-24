Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή - Ανεβασμένο το «Καλημέρα Ελλάδα» στην 2η θέση
2026-06-24 11:42:10
Η «Κοινωνία Ώρα Mega» ήταν η μεγάλη νικήτρια της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, καταγράφοντας 18.1% στο δυναμικό κοινό και παραμένοντας σταθερά στην πρώτη θέση.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 14.2%, ενώ το «Happy Day στον Alpha» ακολούθησε με 10.7%.
Το «Σήμερα» σημείωσε 7.1%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 6.8%.
Το «Νωρίς – Νωρίς» ολοκλήρωσε τη ζώνη με 4.4%.
Πηγή: tvnea.com
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