





Η «Κοινωνία Ώρα Mega» ήταν η μεγάλη νικήτρια της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, καταγράφοντας 18.1% στο δυναμικό κοινό και παραμένοντας σταθερά στην πρώτη θέση.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 14.2%, ενώ το «Happy Day στον Alpha» ακολούθησε με 10.7%.

Το «Σήμερα» σημείωσε 7.1%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 6.8%.

Το «Νωρίς – Νωρίς» ολοκλήρωσε τη ζώνη με 4.4%.

Πηγή: tvnea.com