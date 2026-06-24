2026-06-24 11:54:28
Το αίτημα αφορά τον ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό και την επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας και για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στην κακουργηματικη του μορφήΜε το αίτημα της αναβάθμισης των κατηγοριών για τα δύο στελέχη της Hellenic Train ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστυχημα στα Τέμπη.Οι δύο sidirodromikanea
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