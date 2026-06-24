2026-06-24 11:42:10
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για το «Πρωινό» – Ακολουθεί η «Super Κατερίνα»

 



Το «Πρωινό» ήταν ο μεγάλος νικητής της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, σημειώνοντας 16.9% στο δυναμικό κοινό και κατακτώντας την πρώτη θέση.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 13.5%, ενώ το «Πρωίαν σε Είδον» σημείωσε 7.7%.

Οι «Αταίριαστοι» κινήθηκαν στο 6.6%, ενώ το «Breakfast@Star» κατέγραψε 5.6%.

Το «Buongiorno» σημείωσε 6.1%, ενώ το «10 Παντού» ολοκλήρωσε τη ζώνη με 3.9%.



Πηγή: tvnea.com
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