2026-06-24 11:42:10
Το «Πρωινό» ήταν ο μεγάλος νικητής της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, σημειώνοντας 16.9% στο δυναμικό κοινό και κατακτώντας την πρώτη θέση.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 13.5%, ενώ το «Πρωίαν σε Είδον» σημείωσε 7.7%.
Οι «Αταίριαστοι» κινήθηκαν στο 6.6%, ενώ το «Breakfast@Star» κατέγραψε 5.6%.
Το «Buongiorno» σημείωσε 6.1%, ενώ το «10 Παντού» ολοκλήρωσε τη ζώνη με 3.9%.
Πηγή: tvnea.com
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