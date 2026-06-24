Το «Πρωινό» ήταν ο μεγάλος νικητής της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, σημειώνοντας 16.9% στο δυναμικό κοινό και κατακτώντας την πρώτη θέση.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 13.5%, ενώ το «Πρωίαν σε Είδον» σημείωσε 7.7%.

Οι «Αταίριαστοι» κινήθηκαν στο 6.6%, ενώ το «Breakfast@Star» κατέγραψε 5.6%.

Το «Buongiorno» σημείωσε 6.1%, ενώ το «10 Παντού» ολοκλήρωσε τη ζώνη με 3.9%.

Πηγή: tvnea.com