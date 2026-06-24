2026-06-24 23:14:06
Φωτογραφία για Σαν κεραυνός εν αιθρία η εξέλιξη με το «Buongiorno» – Στον αέρα το μέλλον της Φαίης Σκορδά στο MEGA... Όλο το ρεπορτάζ



Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε σήμερα στον τηλεοπτικό χώρο η πληροφορία ότι το «Buongiorno» δεν θα συνεχιστεί στο πρόγραμμα του MEGA την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Μια εξέλιξη που προκάλεσε αίσθηση, καθώς μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι η πρωινή εκπομπή θα οδηγηθεί σε πρόωρο τέλος.

Οι πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με όσα μαθαίνει το TVNEA.COM, επιβεβαιώνονται, με το τοπίο πλέον να αλλάζει σημαντικά τόσο για την πρωινή ζώνη του σταθμού όσο και για τη Φαίη Σκορδά.

Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως, παρά την επιβεβαίωση της συγκεκριμένης εξέλιξης, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επόμενης ημέρας για τη γνωστή παρουσιάστρια. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι ο ρόλος της στον προγραμματισμό της νέας σεζόν, ενώ οι συζητήσεις φαίνεται να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com, δεν αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο η Φαίη Σκορδά να αποχωρήσει από το MEGA, εφόσον δεν βρεθεί κοινός τόπος για την επόμενη συνεργασία των δύο πλευρών.

 Οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται το προσεχές διάστημα, με το ενδιαφέρον της αγοράς να στρέφεται πλέον στις κινήσεις που θα ακολουθήσουν.

Δημοσιεύματα που θέλουν δήθεν επιστροφή της στον ΑΝΤ1 αυτή τη στιγμή είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.



Πηγή: tvnea.com
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