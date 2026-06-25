2026-06-25 07:03:46

Εφτασε η ώρα πληρωμής για τις συντάξεις Ιουλίου 2026.Σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου θα πληρωθούν οι μη μισθωτοί των τέως ασφαλιστικών Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚ και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).Τα χρήματα θα μπουν μετά τις 17.00, αναλόγως την sidirodromikanea

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