Μια διακοπή ραδιοκάλυψη στον σιδηρόδρομο σταμάτησε τρένα σε όλη τη Γερμανία και κανείς δεν ήξερε γιατί.

2026-06-25 07:49:34

Μια πανεθνική διακοπή του GSM-R σταμάτησε τα δρομολόγια τρένων σε όλη τη Γερμανία, αποκαλύπτοντας πώς ένα γερασμένο σύστημα επικοινωνιών μπορεί ακόμα να σταματήσει ένα ολόκληρο σιδηροδρομικό δίκτυο.Στις 10:30 μ.μ. την Τρίτη 23 Ιουνίου, η Deutsche Bahn ενημέρωσε τους επιβάτες για κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί για τεχνικούς λόγους: όλα τα τρένα σε όλη τη Γερμανία είχαν ανασταλεί στους σταθμούς sidirodromikanea

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