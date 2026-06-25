2026-06-25 07:49:34
Φωτογραφία για Μια διακοπή ραδιοκάλυψη στον σιδηρόδρομο σταμάτησε τρένα σε όλη τη Γερμανία και κανείς δεν ήξερε γιατί.
Μια πανεθνική διακοπή του GSM-R σταμάτησε τα δρομολόγια τρένων σε όλη τη Γερμανία, αποκαλύπτοντας πώς ένα γερασμένο σύστημα επικοινωνιών μπορεί ακόμα να σταματήσει ένα ολόκληρο σιδηροδρομικό δίκτυο.Στις 10:30 μ.μ. την Τρίτη 23 Ιουνίου, η Deutsche Bahn ενημέρωσε τους επιβάτες για κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί για τεχνικούς λόγους: όλα τα τρένα σε όλη τη Γερμανία είχαν ανασταλεί στους σταθμούς sidirodromikanea
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Μια διακοπή ραδιοκάλυψη στον σιδηρόδρομο σταμάτησε τρένα σε όλη τη Γερμανία και κανείς δεν ήξερε γιατί.
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Μια διακοπή ραδιοκάλυψη στον σιδηρόδρομο σταμάτησε τρένα σε όλη τη Γερμανία και κανείς δεν ήξερε γιατί.
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