2026-07-31 09:43:04

Η Ρουμανία έχει συνάψει συμβάσεις για περισσότερες από διπλάσιες νέες EMU από τη Βουλγαρία. Ωστόσο, η κατάσταση μπορεί να φαίνεται διαφορετική στην πραγματική λειτουργία: ορισμένα από τα τρένα PESA που έχουν φτάσει στη χώρα εξακολουθούν να περιμένουν να μεταφέρουν επιβάτες, ενώ η Βουλγαρία ετοιμάζεται να εισαγάγει τους στόλους Škoda και Alstom. Αν και ξεκίνησε αργότερα και έχει αγοράσει sidirodromikanea

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