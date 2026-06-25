2026-06-25 11:47:14
Φωτογραφία για Prime Time & Late Night: Το Μουντιάλ στην κορυφή – Ισχυρές επιδόσεις για «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» και «Να Μ’ Αγαπάς»



Η prime time βραδιά ανήκε στο Μουντιάλ 2026 | Ελβετία - Καναδάς , το οποίο κατέγραψε 18.2% στο δυναμικό κοινό και βρέθηκε στην κορυφή της ζώνης.

Από τα προγράμματα μυθοπλασίας, το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» σημείωσε 16.6%, ενώ το «Να Μ’ Αγαπάς» ακολούθησε με 15.3%.

Το «MasterChef 10» κατέγραψε 12.5%, η «Γη της Ελιάς - 5ος Κύκλος» 11.5%, ενώ το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» και το «Grand Hotel» σημείωσαν 9.4% και 9.2% αντίστοιχα.

Η «Μία Νύχτα Μόνο» κινήθηκε στο 9.1%, οι «Σούπερ Ήρωες» στο 8.8% και το «Έχω Παιδιά - 2ος Κύκλος (E)» στο 7.7%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν ο «Hulk» στον ΣΚΑΪ με 5.8%, τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» με 5.5%, το «Τότε και Τώρα (E)» με 4.2%, το «Το Μυστικό της Ανταλάιν» (Open) με 2.5% και ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με 2.1%.

Στη late night ζώνη, το Μουντιάλ 2026 | Σκωτία - Βραζιλία  σημείωσε 10.5% και κατέκτησε την πρώτη θέση. Ακολούθησαν οι «Νύχτα Αποκαλύψεων» με 8.4%, ενώ η «Κοινωνία Άνω Κάτω» κατέγραψε 4.7%.



Πηγή: tvnea.com
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