Οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» κυριάρχησαν στην απογευματινή ζώνη, καταγράφοντας 15.1% και 13.5% στις δύο προβολές τους και καταλαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Ακολούθησε το «Live News» με 14.7%, ενώ το «The Chase» σημείωσε 13.8%, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα.

Το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» κατέγραψε 12.1%, με τον «Τροχό της Τύχης» να ακολουθεί στο 12.0%.

Η ταινία «Η Καφετζού» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 10.5%, ενώ το «Κάτι Ψήνεται (E)» κινήθηκε στο 10.2%.

Το «Cash or Trash» κατέγραψε 7.7%, το «Rouk Zouk» 6.1%, το «Στούντιο 4» 5.8% και οι «Καθαρές Κουβέντες» 4.1%.

Πηγή: tvnea.com