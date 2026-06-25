2026-06-25 12:58:17

Ομόφωνη απόφαση με ψήφους 14-0 έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, για την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Greek Basketball League για τα επόμενα 2+1 χρόνια στον όμιλο ΣΚΑΪ.



Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η απόφαση ελήφθη χωρίς καμία διαφωνία εντός του Δ.Σ., με το τηλεοπτικό deal να «κλειδώνει» υπέρ του ΣΚΑΪ, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε την υψηλότερη προσφορά.



Την ίδια στιγμή, η ΕΡΤ που κατείχε μέχρι σήμερα τα δικαιώματα, δεν κατάφερε να καταθέσει πρόταση υψηλότερη ή ανταγωνιστική εκείνης του ΣΚΑΪ, με αποτέλεσμα να μένει εκτός της νέας συμφωνίας.



Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί αλλαγή σελίδας στο τηλεοπτικό τοπίο του ελληνικού μπάσκετ, με τη νέα συνεργασία να αναμένεται να οριστικοποιηθεί και επίσημα το προσεχές διάστημα.



Πηγή: tvnea.com



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