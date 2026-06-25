2026-06-25 12:58:16
Φωτογραφία για QUIZ: Επιστρέφει στη TV γνωστή παρουσιάστρια;
Έντονο τηλεοπτικό παρασκήνιο έχει αρχίσει να αναπτύσσεται τις τελευταίες ώρες, καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες – γνωστή παρουσιάστρια με μεγάλη εμπειρία τόσο σε ψυχαγωγικές όσο και σε ενημερωτικές εκπομπές φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά σε συζητήσεις με μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι για infotainment εκπομπή.

Το ενδιαφέρον είναι πως, όπως λέγεται, οι άνθρωποι του σταθμού έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές και προσπαθούν να την πείσουν να επιστρέψει  στην τηλεόραση, με πιθανό νέο ρόλο που θα προκαλέσει αίσθηση.

Θα την δούμε τελικά να επιστρέφει στη μικρή οθόνη τη νέα σεζόν ή πρόκειται για ακόμη ένα τηλεοπτικό σενάριο που θα μείνει στο παρασκήνιο;

Πηγή: tvnea.com
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