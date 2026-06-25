Σύμφωνα με πληροφορίες

και ανεπιβεβαίωτες (το τονίζουμε) φήμες που κυκλοφορούν έντονα σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται στη ζώνη του Σαββατοκύριακου του ANT1 για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με το όνομα του Παναγιώτη Στάθη να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής να αναλάβει νέα εκπομπή στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, μια κίνηση που –αν τελικά προχωρήσει– αναμένεται να σηματοδοτήσει ευρύτερες ανακατατάξεις στο πρόγραμμα του σταθμού.

Το σενάριο αυτό, εφόσον επιβεβαιωθεί, φέρνει αυτόματα στο προσκήνιο και το μέλλον της μακροβιότερης πρωινής ενημερωτικής εκπομπής, Καλημέρα Ελλάδα, καθώς δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε αλλαγή σελίδας μετά από χρόνια παρουσίας στον τηλεοπτικό αέρα.

Προς το παρόν, πάντως, τίποτα δεν έχει «κλειδώσει» επίσημα, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη και τα κανάλια να κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους ενόψει του τελικού σχεδιασμού της νέας σεζόν.

Πηγή: tvnea.com