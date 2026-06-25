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Πωλείται βάρκα 4 μ στον Αστακό
2026-06-25 12:35:17
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Πωλείται βάρκα 4 μ στον Αστακό με χαρτιά βάρκας και μηχανής 10 ίππους φουλ εξοπλισμενη τηλ 6974815660 ΚΩΣΤΑΣ
ximeronews
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