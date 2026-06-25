Αγγλία: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένα παιδί νοσηλεύεται μετά από σύγκρουση τρένου με αυτοκίνητο.
2026-06-25 14:02:28
Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και ένα παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απειλητικά για τη ζωή του τραύματα, αφού ένα αυτοκίνητο χτυπήθηκε από τρένο σε ισόπεδη διάβαση.Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν για το περιστατικό στις 8:50 π.μ. την Πέμπτη, με το παιδί να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Παίδων Alder Hey για θεραπεία.Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από επιβάτες και προσωπικό του τρένου.Οι sidirodromikanea
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