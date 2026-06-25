2026-06-25 19:32:01

Στην με επιτυχία ολοκλήρωση μεγάλου αριθμού των στόχων που είχαν τεθεί το 2023 από την «Προοπτική για το Φαρμακείο του Αύριο» την παράταξη που για δεύτερη τριετία ηγείται της διοίκησης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου «ποντάρει» ο Πρόεδρός της κ. Απόστολος Βαλτάς για να λάβει την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου και πάλι από το σώμα των 179 εκλεκτόρων που αναδείχθηκαν πριν λίγους μήνες μετά τις εκλογές στους 54 τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους την εντολή να συνεχίσει να διοικεί τον κλάδο και για τα επόμενα τρία χρόνια.



Σημαντικό όπλο στη φαρέτρα της «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ», της παράταξης που κυριάρχησε απόλυτα στις εκλογές του 2023 και κατεβαίνει σαφώς ως το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά και σε αυτές τις εκλογές, είναι η επίλυση θεσμικών αιτημάτων που υπήρχαν από τα χρόνια των Μνημονίων αλλά και η ψήφιση δεκάδων νομοθετημάτων που βοήθησαν στη διεύρυνση του επιστημονικού ρόλου των φαρμακοποιών προς όφελος της υγείας των πολιτών και πέρα των οικονομικών ωφελειών για τα φαρμακεία. Μάλιστα, όπως τονίζεται, οι επιτυχίες «δεν ήταν αποτέλεσμα συγκυριών αλλά καθημερινού αγώνα. Ήταν αποτέλεσμα συνεχούς παρουσίας, σοβαρής προετοιμασίας, τεκμηρίωσης, αποφασιστικότητας και ενότητας».



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