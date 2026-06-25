2026-06-25 19:56:18

© Η ιταλική αρχή ασφάλειας των σιδηροδρόμων ANSFISA εξέδωσε άδεια λειτουργίας για τρένα υδρογόνου στη γραμμή Brescia-Iseo-Edolo στη Λομβαρδία.Το έργο είναι η πρώτη λειτουργία τρένων υδρογόνου στην Ιταλία και μία από τις μεγαλύτερες περιφερειακές εγκαταστάσεις σιδηροδρομικών γραμμών υδρογόνου στην Ευρώπη. Καλύπτει 14 τρένα υδρογόνου της Alstom που θα αντικαταστήσουν τον στόλο ντίζελ που sidirodromikanea

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