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Η επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη μέσω του προγράμματος Artemis έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για τον φυσικό μας δορυφόρο. Παρότι οι νέες αποστολές αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα, υπάρχουν ερωτήματα που εξακολουθούν να προβληματίζουν τους επιστήμονες και πιθανότατα δεν θα απαντηθούν άμεσα.

Στο βίντεο "FIVE Moon Mysteries Artemis Can't Help Us Solve", η αστροφυσικός Dr. Becky (University of Oxford) παρουσιάζει πέντε από τα μεγαλύτερα μυστήρια της Σελήνης με απλό και κατανοητό τρόπο, εξηγώντας γιατί παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για την επιστήμη.

1. Πώς σχηματίστηκε πραγματικά η Σελήνη;

Η επικρατέστερη θεωρία υποστηρίζει ότι η Σελήνη δημιουργήθηκε έπειτα από μια γιγάντια σύγκρουση της νεαρής Γης με έναν πλανήτη στο μέγεθος του Άρη. Ωστόσο, η χημική σύσταση των σεληνιακών πετρωμάτων παρουσιάζει ομοιότητες που δυσκολεύουν την πλήρη επιβεβαίωση αυτής της θεωρίας.

2. Γιατί οι δύο πλευρές της Σελήνης είναι τόσο διαφορετικές;

Η πλευρά που βλέπουμε από τη Γη διαθέτει μεγάλες σκοτεινές πεδιάδες από παγωμένη λάβα, ενώ η μακρινή πλευρά είναι γεμάτη κρατήρες και έχει πολύ παχύτερο φλοιό. Οι επιστήμονες ακόμη προσπαθούν να κατανοήσουν τι προκάλεσε αυτή την έντονη ασυμμετρία.

3. Υπάρχει αρκετό νερό στη Σελήνη;

Οι ενδείξεις για την ύπαρξη πάγου στους μόνιμα σκιασμένους κρατήρες των πόλων είναι ισχυρές, όμως η ακριβής ποσότητα, η κατανομή και η προέλευσή του παραμένουν άγνωστες. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι καθοριστική για τις μελλοντικές ανθρώπινες αποστολές.

4. Τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Σελήνης;

Παρότι γνωρίζουμε αρκετά για την επιφάνειά της, η εσωτερική δομή της Σελήνης εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Το μέγεθος του πυρήνα, η σύστασή του και η γεωλογική εξέλιξη του δορυφόρου δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως.

5. Είναι η Σελήνη ακόμα γεωλογικά ενεργή;

Τα λεγόμενα "moonquakes" (σεληνιακοί σεισμοί) δείχνουν ότι η Σελήνη δεν είναι τόσο γεωλογικά νεκρή όσο πιστεύαμε. Ωστόσο, οι μηχανισμοί που τους προκαλούν και η πραγματική γεωλογική δραστηριότητα του δορυφόρου παραμένουν ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια.

Γιατί το Artemis δεν μπορεί να δώσει όλες τις απαντήσεις;

Οι αποστολές Artemis έχουν ως βασικό στόχο την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη και την προετοιμασία για μελλοντικές αποστολές στον Άρη. Αν και θα συλλεχθούν νέα δείγματα και θα πραγματοποιηθούν σημαντικά πειράματα, πολλά από τα παραπάνω ερωτήματα απαιτούν δεκαετίες ερευνών, εξειδικευμένες διαστημικές αποστολές και νέες τεχνολογίες.

Η εξερεύνηση της Σελήνης βρίσκεται σε μια νέα εποχή και κάθε αποστολή μάς φέρνει πιο κοντά στην κατανόηση του κοντινότερου ουράνιου γείτονά μας. Μέχρι τότε, τα μυστήριά της συνεχίζουν να αποτελούν μία από τις πιο συναρπαστικές προκλήσεις της σύγχρονης αστρονομίας.

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