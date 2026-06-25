2026-06-25 19:16:20
Φωτογραφία για Κρίνο & Αγκάθι: Βγήκε στον αέρα το δυνατό τρέιλερ της νέας σειράς του ΑΝΤ1



Το πρώτο τρέιλερ της νέας δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Κρίνο & Αγκάθι», δόθηκε στη δημοσιότητα, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από την ιστορία που θα καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό τη νέα σεζόν.

Μια αγάπη που δεν έπρεπε να γεννηθεί.

Ένα μυστικό που δεν έπρεπε να αποκαλυφθεί.

Και ένα παρελθόν που ζητά δικαίωση.

Όταν η αλήθεια ανθίσει, όλοι θα πληγωθούν από τα αγκάθια της εκδίκησης.

Γιατί η αλήθεια έχει τον δικό της τρόπο να επιστρέφει. Και τότε, όλα όσα έμοιαζαν βέβαια γίνονται στάχτη.

Ένας κόσμος γεμάτος πάθη, σκιές και απαγορευμένες επιλογές ξυπνά.

Το «Κρίνο & Αγκάθι», μια καθηλωτική σειρά εποχής, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μορφονιού και σενάριο Γιάννας Κανελλοπούλου, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 για να μας παρασύρει σε ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο, κρυφούς δεσμούς και συγκλονιστικές αποκαλύψεις. 



Αρκαδία 1959



Μια γυναίκα, αποφασισμένη να εκδικηθεί για τον θάνατο του αδελφού της, παντρεύεται τον άνθρωπο που του στέρησε τη ζωή με σκοπό να τον καταστρέψει. Όμως, ακολουθώντας αυτό το επικίνδυνο μονοπάτι, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα συναίσθημα που δεν είχε προβλέψει ποτέ: τον έρωτα.

Ανάμεσα σε οικογενειακούς δεσμούς, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και αλήθειες που παρέμειναν θαμμένες για χρόνια, τίποτα δεν θα μείνει ανεπηρέαστο. Γιατί όταν το παρελθόν επιστρέφει, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει.







Πηγή: tvnea.com
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