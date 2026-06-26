Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, από τις οποίες θα αναδειχθούν το νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ, καθώς και τα αιρετά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εκλογική αναμέτρηση για τον φαρμακευτικό κλάδο, καθώς η νέα διοίκηση θα...

.... κληθεί να διαχειριστεί για την επόμενη τριετία όλα τα μεγάλα θεσμικά, οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα που αφορούν το ελληνικό φαρμακείο.

Οι εκλογές του ΠΦΣ με μια ματιάΗμερομηνία: Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 Εκλογικό σώμα: 179 αντιπρόσωποι – εκλέκτορες των Φαρμακευτικών Συλλόγων Συνδυασμοί: 7 Διοικητικό Συμβούλιο: 15 μέλη Θητεία νέου Δ.Σ.: 3 έτη Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο: 5 τακτικά και 5 αναπληρωματικά αιρετά μέληΠοιοι ψηφίζουν στις εκλογές του ΠΦΣ

Στις αρχαιρεσίες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου δεν ψηφίζουν απευθείας όλοι οι φαρμακοποιοί της χώρας.

Ψηφίζουν οι αντιπρόσωποι των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων στον ΠΦΣ, οι οποίοι έχουν προηγουμένως εκλεγεί από τα μέλη των Συλλόγων τους με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί αποτελούν ταυτόχρονα τη Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ.

Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, το εκλογικό σώμα αριθμεί 179 εκλέκτορες.

Τι εκλέγεται την Κυριακή 1. Το νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο

Οι εκλέκτορες ψηφίζουν για την ανάδειξη των 15 μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΦΣ. Η κατανομή των εδρών πραγματοποιείται μεταξύ των συνδυασμών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, ενώ η σειρά εκλογής των υποψηφίων κάθε συνδυασμού καθορίζεται από τους σταυρούς προτίμησης.

2. Το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

Παράλληλα εκλέγονται τα αιρετά μέλη του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, μαζί με τους αναπληρωτές τους.

Από τις αρχαιρεσίες αναδεικνύονται:

Τρεις αντιπρόσωποι του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, με τους αναπληρωτές τους. Ένας αντιπρόσωπος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιώς, με τον αναπληρωτή του. Ένας αντιπρόσωπος από τους υπόλοιπους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας, με τον αναπληρωτή του.

Τα παραπάνω είναι τα πέντε αιρετά μέλη του οργάνου. Στη συνολική σύνθεση του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου συμμετέχουν επίσης ο προβλεπόμενος δικαστικός λειτουργός, ο πρόεδρος του ΠΦΣ και εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας.

Πώς αναδεικνύεται ο νέος πρόεδρος του ΠΦΣ

Οι εκλέκτορες δεν ψηφίζουν απευθείας για πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Την Κυριακή εκλέγονται πρώτα τα 15 μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και συγκροτείται σε σώμα. Με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των 15 εκλεγμένων μελών αναδεικνύονται:

ο πρόεδρος, οι τρεις αντιπρόεδροι, ο γενικός γραμματέας, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας, ο ταμίας.

Επομένως, το πρόσωπο του νέου προέδρου εξαρτάται όχι μόνο από την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, αλλά και από τις πλειοψηφίες και τις πιθανές συνεργασίες που θα διαμορφωθούν στο νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Η σημερινή διοίκηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Σημερινός και απερχόμενος πρόεδρος του ΠΦΣ είναι ο Απόστολος Βαλτάς, ο οποίος είναι εκ νέου υποψήφιος με τον συνδυασμό «Προοπτική για το Φαρμακείο του αύριο».

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Θέση Ονοματεπώνυμο Πρόεδρος Απόστολος Βαλτάς Α΄ Αντιπρόεδρος Σεραφείμ Ζήκας Β΄ Αντιπρόεδρος Αλέξανδρος Τσαπέκος Γ΄ Αντιπρόεδρος Νικόλαος Φουτούλης Γενικός Γραμματέας Εμμανουήλ Κατσαράκης Ταμίας Παναγιώτης Φράγκος Αναπληρωτής Γραμματέας Διονύσιος Ευγενίδης Μέλος Ανδρέας Αντωνίου Μέλος Ιωάννης Δαγρές Μέλος Ιωάννης Καβαλάρης Μέλος Κωνσταντίνος Κούβαρης Μέλος Χαράλαμπος Σαρδέλης Μέλος Ανδρέας Σοφιανόπουλος Μέλος Νικόλαος Κατσαντώνης Μέλος Μαρία-Θηρεσία (Τερέζα) ΧαραμήΟι επτά συνδυασμοί και όλοι οι υποψήφιοι

Ακολουθούν, με την επίσημη αλφαβητική σειρά του ΠΦΣ, οι πλήρεις συνδυασμοί και οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο.

1. Δημιουργική Ένωση Φαρμακοποιών – Δη.Ε.Φ. Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο Ανδρέας Αντωνίου του Βασιλείου Παντελεήμων Μαλιωτάκης του Δημητρίου Νικόλαος Στεφανάκης του Εμμανουήλ Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

Δεν έχουν δηλωθεί υποψηφιότητες τακτικών ή αναπληρωματικών μελών.

2. Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Φαρμακοποιών Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο Διονυσία (Σία) Βορρίση του Αναστάσιου Δημήτριος Δουλουφάκης του Νικολάου Φρειδερίκη (Ρίτα) Ζορμπά του Κωνσταντίνου Ιωάννης Καβαλάρης του Δημοσθένους Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Γεωργίου Δημήτριος Μπράχος του Λεωνίδα Γεώργιος Πανταζής του Βασιλείου Χαρίκλεια-Αγάπη Στοΐλα του Γεωργίου Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

Τακτικό μέλος

Εμμανουήλ Μαυρομμάτης του Παντελή (Φ.Σ. Αττικής)

Δεν έχει δηλωθεί υποψηφιότητα αναπληρωματικού μέλους.

3. Εκσυγχρονιστική Παρέμβαση Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο Κωνσταντίνος Κατσιάνος του Νικολάου Ελευθέριος Κουιμτζίδης του Ιωάννη Αλέξανδρος Τσαπέκος του Δημοσθένη Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

Δεν έχουν δηλωθεί υποψηφιότητες τακτικών ή αναπληρωματικών μελών.

4. Εναπομείναντες Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο Λουκάς Γαλανόπουλος του Αθανασίου Χαράλαμπος Μπασκουρέλος του Κωνσταντίνου Μαρία Πιστοφίδου του Πέτρου Ανδρέας Σοφιανόπουλος του Γεωργίου Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

Τακτικό μέλος

Βασίλειος Προσελέντης-Χιώνης του Ιωάννη (Φ.Σ. Αχαΐας)

Δεν έχει δηλωθεί υποψηφιότητα αναπληρωματικού μέλους.

5. Μαζί για το Φαρμακείο Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο Παρασκευή Θανάκου του Χρήστου Θεοδώρα Κατωτικίδου του Θεόδωρου Αθανάσιος Κουτσούκης του Παναγιώτη Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

Τακτικά μέλη

Παρασκευή Θανάκου του Χρήστου (Φ.Σ. Λάρισας) Αθανάσιος Κουτσούκης του Παναγιώτη (Φ.Σ. Λάρισας)

Αναπληρωματικό μέλος

Θεοδώρα Κατωτικίδου του Θεόδωρου (Φ.Σ. Λάρισας)6. Νέος Δρόμος – Συμμαχία Φαρμακοποιών Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο Ιωάννης Δαγρές του Ανδρέα Ελισσάβετ Δερβενιωτάκη του Μιχαήλ Αθανάσιος Μαλάκης του Φωτίου Ευγενία (Τζένη) Μαυρίδου του Ιωάννη Χαράλαμπος (Χάρης) Σαρδέλης του Δημητρίου Αριστοτέλης Σκουντάκης του Ιωάννη Κωνσταντίνος Χασανέας του Γεωργίου Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

Τακτικά μέλη

Μαγδαληνή-Αναστασία (Μάγδα) Χριστοφίλου του Γεωργίου (Φ.Σ. Αττικής) Ευγενία (Τζένη) Μαυρίδου του Ιωάννη (Φ.Σ. Πειραιά) Γεώργιος Ζάχος του Ιωάννη (Φ.Σ. Θεσσαλονίκης) Μαρία (Μαίρη) Καρακωστάνογλου του Βενιαμίν (Φ.Σ. Κοζάνης)

Αναπληρωματικά μέλη

Κωνσταντίνος Κακονίκος του Χρήστου (Φ.Σ. Αττικής) Κλεωνίκη (Κλαίρη) Παρμάκη του Ιωάννη (Φ.Σ. Πειραιά) Κωνσταντίνος Βαρδιαμπάσης του Σοφοκλή (Φ.Σ. Ρεθύμνου)7. Προοπτική για το Φαρμακείο του αύριο Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο Απόστολος Βαλτάς του Μιχαήλ Μιχαήλ Βαρελάς του Χρίστου Αθανάσιος Γουβαλάς του Νικολάου Ελένη Δαμαλά του Ισιδώρου Διονύσιος Ευγενίδης του Χρήστου Σεραφείμ (Μάκης) Ζήκας του Βασιλείου Στυλιανός Καλογερόπουλος του Ιωάννη Σοφία Κατή του Ιωάννη Εμμανουήλ Κατσαράκης του Γεωργίου Αναστάσιος Κοζώνης του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Κούβαρης του Νικολάου Νικόλαος Ματθιόπουλος του Αλεξάνδρου Αθανάσιος Μέντας του Σωκράτη Αναστασία (Σίσσυ) Ρακιτζή του Κωνσταντίνου Νικόλαος Φουτούλης του Στέργου Παναγιώτης Φράγκος του Ιωάννη Μαρία-Θηρεσία (Τερέζα) Χαραμή του Βασιλείου Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

Τακτικά μέλη

Αλεξάνδρα-Μαρία Αντωνοπούλου του Χρήστου (Φ.Σ. Αττικής) Μαρία Δερμάνη του Εμμανουήλ (Φ.Σ. Αττικής) Γαρυφαλλιά-Ιωάννα Βεσλεμέ του Δημητρίου (Φ.Σ. Πειραιά) Κωνσταντίνος Ραϊσάκης του Θεοδώρου (Φ.Σ. Χανίων)

Αναπληρωματικά μέλη

Γεώργιος Κατσάνδρης του Δημητρίου (Φ.Σ. Αττικής) Ευάγγελος Τσικνάκος του Γεωργίου (Φ.Σ. Αττικής) Αθηνά Σκαρλατίνη του Γεωργίου (Φ.Σ. Πειραιά) Ιωάννης Σαββόπουλος του Νικολάου (Φ.Σ. Καστοριάς)Η επόμενη ημέρα των εκλογών

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας ακολουθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης. Το εκλογικό αποτέλεσμα ανακοινώνεται στους παριστάμενους αντιπροσώπους και γνωστοποιείται στο Υπουργείο Υγείας μαζί με τα σχετικά πρακτικά.

Αφού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και επικυρωθούν τα αποτελέσματα, το νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθεί να συγκροτηθεί σε σώμα και να αναδείξει το νέο προεδρείο.

Ιδιαίτερη σημασία θα έχει η τελική κατανομή των 15 εδρών. Σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν διαθέτει αυτοδύναμη πλειοψηφία, οι συνεργασίες μεταξύ των εκλεγμένων παρατάξεων και συμβούλων θα είναι καθοριστικές για την εκλογή προέδρου και τη συγκρότηση μιας λειτουργικής διοίκησης.

Οι μεγάλες προκλήσεις της νέας διοίκησης

Η διοίκηση που θα προκύψει από τις εκλογές θα αναλάβει τα ηνία του ΠΦΣ σε μία περίοδο έντονων εξελίξεων για το ελληνικό φαρμακείο. Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο είναι:

η προστασία της ανεξαρτησίας και της φυσιογνωμίας του ελληνικού φαρμακείου, οι εξελίξεις γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις αλυσίδες φαρμακείων, η διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους και το κατ’ οίκον μοντέλο διανομής, οι ελλείψεις φαρμάκων και οι παράλληλες εξαγωγές, οι σχέσεις των φαρμακείων με τον ΕΟΠΥΥ, οι πληρωμές και η μείωση της γραφειοκρατίας, η αποζημίωση των φαρμακευτικών υπηρεσιών, η συμμετοχή των φαρμακείων σε προγράμματα πρόληψης και δημόσιας υγείας, η ψηφιακή μετάβαση και η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων, η οικονομική βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων φαρμακείων.

Οι αρχαιρεσίες της Κυριακής δεν αφορούν μόνο την ανάδειξη προσώπων. Θα καθορίσουν τις ισορροπίες, τις συνεργασίες και τον προσανατολισμό της κορυφαίας θεσμικής εκπροσώπησης των φαρμακοποιών για την επόμενη τριετία.

Oι Farmakopoioi θα παρακολουθήσει την εκλογική διαδικασία και θα επανέλθουν με τα επίσημα αποτελέσματα, την κατανομή των εδρών, τους εκλεγμένους συμβούλους και τη σύνθεση του νέου προεδρείου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

farmakopoioi

Πηγές:Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Επίσημη κατάσταση συνδυασμών και υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες της 28ης Ιουνίου 2026.Δείτε την επίσημη ανακοίνωσηΠανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Σύνθεση απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.Δείτε τη σημερινή σύνθεση του Δ.Σ.Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Επίσημος κατάλογος εκλεκτόρων.Δείτε τον κατάλογο των εκλεκτόρωνΝ. 5041/2023 – Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο.