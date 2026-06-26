2026-06-26 16:08:26
Φωτογραφία για Από τις Άλπεις στον Υπερσιβηρικό Σιδηρόδρομο: 5 Σιδηρόδρομοι που υποστηρίζουν τις παγκόσμιες εμπορευματικές μεταφορές.
Όταν οι θαλάσσιες μεταφορές σταματούν, οι σιδηρόδρομοι καθίστανται η απαραίτητη εναλλακτική λύση για τη διασφάλιση της συνέχειας της παγκόσμιας εφοδιαστικής. Από το πέρασμα Simplon μέχρι τον Υπερσιβηρικό Σιδηρόδρομο, από τον Terzo Valico dei Giovi μέχρι τα τρένα υψηλής ταχύτητας στην Κίνα και μέχρι την KTM Intercity στη Μαλαισία, ανακαλύψτε πέντε μεγάλες σιδηροδρομικές γραμμές που υποστηρίζουν sidirodromikanea
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Εγκατάσταση εκδοτηρίων μηχανημάτων στο σταθμό Θεσσαλονίκης
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