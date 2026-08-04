Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε από τις προηγούμενες ενημερώσεις του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, το οποίο καλύπτονταν έως τώρα από ευρωπαϊκούς πόρους απεντάχθηκε από τη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα αφενός να διακοπεί η θεραπεία των δικαιούχων που δεν είχαν ακόμη ολοκληρώσει την αγωγή τους και αφετέρου να δημιουργηθεί πρόβλημα όσον αφορά την εξόφλησή μας για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

Το σοβαρότερο ζήτημα δεν ήταν μόνο η καθυστέρηση της πληρωμής μας αλλά κυρίως η ανάγκη να εξευρεθούν εθνικοί πόροι για να καλυφθεί η σχετική δαπάνη.

Ζητήσαμε άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, προκειμένου να αναζητηθεί άμεση λύση για την εξόφληση των φαρμακείων. Στην συνάντηση που είχαμε, του εξηγήσαμε ότι μια πολύμηνη καθυστέρηση πληρωμών θα δημιουργούσε σοβαρές δυσκολίες ρευστότητας, ιδιαίτερα στα μικρά και μεσαία φαρμακεία της χώρας, στην περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιούνταν από τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, όταν ο ΕΟΠΥΥ από τα μέσα Σεπτεμβρίου θα αναλάβει τη συνέχιση του

προγράμματος για την παχυσαρκία.

Συμφωνήθηκε να προωθηθεί λύση για την άμεση εξόφλησή μας μέσω μεταβίβασης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).

Με την απόφαση αυτή επιλύεται ουσιαστικά το πρόβλημα χρηματοδότησης, καθώς χωρίς τη συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση τα φαρμακεία θα πληρώνονταν μαζί με όλους τους υπόλοιπους παρόχους μετά τον Σεπτέμβριο, όταν πλέον το πρόγραμμα θα είχε ενταχθεί στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

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