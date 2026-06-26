2026-06-26 14:40:30
Φωτογραφία για Φαίη Σκορδά: Έριξε οριστικά αυλαία το «Buongiorno» – «Μπορεί να ξανασυναντηθούμε»

 Η αυλαία έπεσε οριστικά για το «Buongiorno», με τη Φαίη Σκορδά να αποχαιρετά σήμερα το τηλεοπτικό κοινό, ολοκληρώνοντας ένα κεφάλαιο δύο ετών στο MEGA.

Στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, η παρουσιάστρια, εμφανώς συγκινημένη, ευχαρίστησε τους τηλεθεατές, τους συνεργάτες της, τη διοίκηση του σταθμού και προσωπικά τον Βαγγέλη Μαρινάκη για τη συνεργασία τους.

«Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Κάθε σεζόν που τελειώνει και αποχαιρετούμε το κοινό. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που επιλέξατε να μας βάλατε στο σπίτι σας παρέα. Ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες, τους τεχνικούς μας και όλα τα τμήματα του Mega, που ήταν δίπλα μας. Να ευχαριστήσω τη συντακτική ομάδα και τον πρώτο όροφο στο control.



Έναν προς έναν ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Μπορεί και να συναντηθούμε ξανά. Να ευχαριστήσω το κανάλι και τον πρόεδρο, Βαγγέλη Μαρινάκη, για τη στήριξη και την επιλογή να κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ευχαριστώ για την πάρα πολύ ωραία συνεργασία και το Mega.

«Δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κόσμο»

Υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα υπέροχο χαμόγελο γιατί ξέρω ότι όσοι μας παρακολουθείτε παίρνετε μια αίσθηση παρέας. Όλοι μας έχουμε θέματα και δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κόσμο. Να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. Γεια σας και χαράς σας! Buongiorno!», είπε η Φαίη Σκορδά στο κλείσιμο με ένα αισιόδοξο χαμόγελο.



Πηγή: tvnea.com
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