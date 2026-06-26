Γράφει ο συνάδελφος Σταύρος Κ.:



«Οι καθηγητές Φυσικής στα δημόσια σχολεία, λόγω έλλειψης μαθητών, ταξιδεύουν σε 2-3 σχολεία για να συμπληρώνουν ωράριο... Οι φροντιστές κάνουν μάθημα σε άδεια θρανία γιατί τα παιδιά φοβούνται τη Φυσική και αλλάζουν κατεύθυνση... Οι καθηγητές πανεπιστημίου βλέπουν τα τμήματα Φυσικής σχεδόν χωρίς φοιτητές γιατί απλά κανένας δεν θέλει να σπουδάσει Φυσική...Μη μας ξυπνάτε όμως. Πρέπει πρώτα να λύσουμε το πρόβλημα με την κατανομή των βαθμολογιών και αν αυτή είναι γκαουσιανή ή όχι!»



Το δικό μου σχόλιο:



Πραγματικά, αυτό είναι το μείζον ζήτημα η γκαουσιανή ρε συναδελφοι;; Θελουμε να συνεχίσουμε να έχουμε στις Πανελλαδικές θέματα Φυσικής "αφυσικα" που δεν συναντώνται σχεδόν πουθενά διεθνως, ως μορφή εξέτασης για τους και καλα αριστους που ειναι ξεφτερια στα μαθηματικα κολπα;



Μήπως πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερα παιδιά αντιμετωπίζουν τη Φυσική με φόβο, ακόμη και με απέχθεια και οτι αδειαζουν τα Τμηματα Φυσικής της χωρας;

tinanantsou.blogspot.gr

Δεν φτάνει που οι μαθητές έχουν να αντιμετωπίσουν τα απαράδεκτα, κακογραμμενα σχολικά βιβλία, ότι στα περισσότερα σχολεία τα εργαστηριακά πειράματα είναι σχεδόν ανύπαρκτα και ότι η Τράπεζα Θεμάτων είναι γεμάτη από άστοχες, κακοδιατυπωμένες και συχνά κακογραμμένες ασκήσεις φυσικης.Φετος που, επιτέλους, είδαμε θέματα φυσικης Πανελλαδικών στα οποία ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής δημοσιου σχολειου μπορεί να γράψει αξιοπρεπώς, χωρίς να είναι απαραίτητο να σκασει μια περιουσια στα φροντιστήρια, αντί να το δούμε ως μια θετική εξέλιξη, διυλίζουμε τον κώνωπα.Ας προστατεύσουμε επιτελους τη Φυσική και ας προσπαθήσουμε να την κάνουμε ξανά ελκυστική για τα παιδιά, μεσα απο πραγματικα πειραματα και νορμαλ θεματα στις εξετασεις. Οι Πανελληνιες δεν ειναι διαγωνισμοι φυσικής για μαθηματικα ταλεντα. Αυτό θα έπρεπε να είναι ο κοινός μας στόχος ως εκπαιδευτικοί. Αλλοιως θα ψαχνουμε τους μαθητες που θα επιλεγουν την φυσική ως μαθημα.Το σχέδιο ειναι δημιουργια του ChatGPT 5.2 με δικες μου εντολες.