Η συζήτηση για την επιστροφή των αφαιρούμενων μπαταριών από τις 18 Φεβρουαρίου 2027 (βάσει του Άρθρου 11 του Κανονισμού 2023/1542 της ΕΕ) έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Ωστόσο, αν περιμένεις να ξαναδείς τα παλιά snap-on πλαστικά καπάκια που έβγαιναν με το νύχι, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη σύμφωνα με το freegr.gr.

Ο νέος νόμος ορίζει ότι οι μπαταρίες πρέπει να είναι «εύκολα αφαιρούμενες και αντικαταστάσιμες» (readily removable) από τον ίδιο τον τελικό χρήστη με κοινά εργαλεία του εμπορίου (π.χ. ένα απλό κατσαβίδι), χωρίς να απαιτείται η χρήση θερμότητας (πιστολάκια), διαλυτών ή ειδικών εργαλείων (εκτός αν ο κατασκευαστής τα παρέχει δωρεάν στη συσκευασία).

Ποιους Αφορά ο Νόμος (Ποιοι θα αλλάξουν σχεδιασμό)

Η υποχρέωση αυτή αγγίζει σχεδόν όλες τις φορητές συσκευές, αλλά θα δούμε τη μεγαλύτερη διαφορά σε:

Smartphones οικονομικής και μεσαίας κατηγορίας (Budget & Mid-range): Πολλά τηλέφωνα αξίας 200–500€ δεν διαθέτουν κορυφαία στεγανοποίηση. Αυτά τα μοντέλα θα αναγκαστούν να αλλάξουν εσωτερική αρχιτεκτονική. Ξέχνα τις κολλημένες μπαταρίες με βαριά κόλλα. Θα βλέπουμε πλάτες που ανοίγουν με απλά κλιπ ή βίδες.

Ασύρματα ακουστικά (TWS π.χ. AirPods, Galaxy Buds): Ίσως η κατηγορία με τη μεγαλύτερη πρόκληση. Σήμερα θεωρούνται «αναλώσιμα» γιατί αν πεθάνει η μπαταρία, τα πετάς. Από το 2027, οι εταιρείες θα πρέπει να βρουν τρόπο να κάνουν αυτές τις μικροσκοπικές μπαταρίες αντικαταστάσιμες, κάτι που ίσως τα κάνει ελαφρώς πιο παχιά ή ακριβά.

Wearables & Tablets: Έξυπνα ρολόγια, fitness trackers και tablets μπαίνουν στο ίδιο καλάθι.

Φορητές κονσόλες (π.χ. το επερχόμενο Nintendo Switch 2): Οι κατασκευαστές προσαρμόζονται ήδη για να είναι πλήρως συμβατοί.

Ποιους ΔΕΝ Αφορά (Τα «παραθυράκια» για τα Flagships)

Εδώ κρύβεται η μεγάλη λεπτομέρεια που οι περισσότεροι αγνοούν. Η ΕΕ έχει θεσπίσει μια πολύ συγκεκριμένη εξαίρεση για τα smartphones και τα tablets. Μια συσκευή μπορεί να διατηρήσει την «κολλημένη/σφραγισμένη» μπαταρία της, εφόσον πληροί ταυτόχρονα δύο κριτήρια:

Υψηλή Ανθεκτικότητα Μπαταρίας: Η μπαταρία πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον το 80% της αρχικής της χωρητικότητας μετά από 1.000 πλήρεις κύκλους φόρτισης (ή 83% μετά από 800 κύκλους).

Αδιαβροχοποίηση: Η συσκευή πρέπει να είναι απολύτως στεγανή σε νερό και σκόνη (πιστοποίηση IP67 ή ανώτερη).

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σχεδόν όλα τα high-end τηλέφωνα (τα iPhone της Apple, η σειρά Galaxy S της Samsung, τα Google Pixel) πληρούν ήδη (ή θα πληρούν άνετα έως το 2027) αυτές τις προδιαγραφές. Για παράδειγμα, η Apple δηλώνει ήδη από τα iPhone 15 ότι οι μπαταρίες τους αντέχουν 1.000 κύκλους στο 80%. Επομένως, τα premium τηλέφωνα δεν πρόκειται να αλλάξουν εμφάνιση ούτε θα αποκτήσουν αποσπώμενα καπάκια.

Τι Κερδίζεις Ακόμα και Αν το Κινητό σου Εξαιρείται

Ακόμα και αν αγοράσεις ένα iPhone ή Galaxy που έχει σφραγισμένη μπαταρία λόγω της εξαίρεσης, ο κανονισμός σε προστατεύει με άλλους τρόπους:

Εγγύηση Ανταλλακτικών για 5–7 Χρόνια: Οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν αυθεντικές μπαταρίες και βασικά ανταλλακτικά (οθόνες, θύρες φόρτισης) σε «λογικές τιμές» για τουλάχιστον 5 έως 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του μοντέλου.

Τέλος στο "Software Locking": Απαγορεύεται στις εταιρείες να μπλοκάρουν μέσω λογισμικού μπαταρίες τρίτων κατασκευαστών. Αν αλλάξεις μπαταρία σε ένα repair shop της γειτονιάς, το τηλέφωνο δεν θα σου βγάζει error ούτε θα κλειδώνει λειτουργίες.

Ψηφιακό «Διαβατήριο Μπαταρίας» (Battery Passport): Κάθε συσκευή θα έχει ένα QR code που θα δείχνει την κατάσταση της υγείας της μπαταρίας, το αποτύπωμα άνθρακα και τη χημική της σύσταση, κάτι εξαιρετικά χρήσιμο για την αγορά μεταχειρισμένων.

Συνοπτικά, το 2027 φέρνει το τέλος των συσκευών «μιας χρήσης» για τα οικονομικά gadgets, αλλά για τα ακριβά τηλέφωνα, η αλλαγή θα γίνει κυρίως στο παρασκήνιο (μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ευκολότερη πρόσβαση σε επίσημο service), παρά στο design.

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