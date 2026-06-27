Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής την Τετάρτη 1 Ιουλίου.
2026-06-27 06:31:29
Ημερομηνία 26/6/2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Καλεί σε ειδική δια ζώσης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 1 Ιουλίου 2026, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ.....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
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