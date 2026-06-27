Ημερομηνία 26/6/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε ειδική δια ζώσης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 1 Ιουλίου 2026, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ.....

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