Μια καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΟΠΥΥ για τουλάχιστον έξι χρόνια με εικονικές συνταγογραφήσεις, ξεσκέπασε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η οικονομική ζημία για τον ΕΟΠΥΥ ξεπερνά τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 5.429 εικονικές συνταγογραφήσεις και η έρευνα συνεχίζεται.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε στην Αττική σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων ένας ψυχίατρος, μία οικογενειακή γιατρός δημόσιου νοσοκομείου, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, με ιεραρχημένη δομή και σαφώς καθορισμένους ρόλους.







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