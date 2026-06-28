Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδεσε το μέλλον του με τον ΠΑΟΚ συμφωνώντας σε επέκταση του συμβολαίου του που τελειώνει το καλοκαίρι κάτι που σημαίνει πως ετοιμάζεται να σπάσει ένα προσωπικό ρεκόρ το οποίο και ετοιμάζεται να δημιουργήσει. Αυτό έχει να κάνει με την μεγαλύτερη συνεχόμενη σε διάρκεια παραμονή στον πάγκο μιας ομάδας.Μέχρι στιγμή, η μεγαλύτερη αδιάκοπη παραμονή του του σε πάγκο ομάδας που έχει «γράψει» ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι οι 1094 ημέρες που μέτρησε στην πρώτη του θητεία στο τιμόνι της Ραπίντ Βουκουρεστίου. Η δεύτερη μεγαλύτερη σε διάρκεια παρουσία του σε πάγκο ομάδας είναι οι 95ο ημέρες που μέτρησε ως προπονητής της Ξάνθης. Στη δεύτερή του θητεία στον ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετρά 908 συνεχόμενες ημέρες. Ουσιαστικά, ο Λουτσέσκου θα «σπάσει» το ρεκόρ των 1094 ημερών δυο μέρες πριν τη λήξη του συμβολαίου του «τρέχει» τώρα, και με το νέο θα αρχίσει να το μεγαλώνει. Θα πρέπει να καταγραφεί πως στις 1094 διαδοχικές ημέρες στον πάγκο της Ραπίντ Βουκουρεστίου, στην πρώτη του θητεία στην ομάδα της Ρουμανίας, ο Λουτσέσκου μέτρησε 125 αγώνες (67 νίκες, 37 ισοπαλίες, 21 ήττες) ενώ στις 908 μέρες στη δεύτερη θητεία του στον ΠΑΟΚ, ο Ρουμάνος τεχνικός μετρά ήδη 131 αγώνες (73 νίκες, 32 ισοπαλίες, 26 ήττες).

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