Ο Αλαφούζος παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο με τον Γιοβάνοβιτς. Επικοινωνιακό και αγωνιστικό. Επικοινωνιακό γιατί ο κόσμος αγαπούσε τον προπονητή. Θεωρούσε πως με εκείνον θα μπορέσει να κατακτήσει ακόμα και το νταμπλ φέτος. Το πιο σημαντικό όμως είναι το αγωνιστικό. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει πλέονη αλλαγή που διαμορφώνεται όσον αφορά τις μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός δεδομένα κινείται για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Αυτό δεν αλλάζει. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, ωστόσο, αν και ακόμα είναι νωρίς, θεωρείται κάτι παραπάνω από πιθανό, να υπάρξουν κι άλλες. Ο Τερίμ βρίσκεται τώρα στην κατάσταση ενημέρωσης και αξιολόγησης του ρόστερ. Θα το κάνει περισσότερο μέσα από τις προπονήσεις. Ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα εξετάσει πολύ σοβαρά την προσθήκη παικτών στα χαφ αλλά και μπροστά. Κεντρικός χαφ στο 6 και το 8 μαζί, επιτελικός αλλά και εξτρέμ είναι τρεις θέσεις, που ο σύλλογος έχει κάνει ήδη κάποιες διερευνητικές αναζητήσεις. Ο Τερίμ είναι εκείνος που θα αποφασίσει, αφού ακούσει τις εισηγήσεις. Ο 70χρονος τεχνικός είναι εκείνος όμως που θα πάρει τις αποφάσεις. Ο Παναθηναϊκός πάντως θεωρείται δεδομένο πως θα πάρει παίκτες και σε άλλες θέσεις, όχι μόνο στόπερ.

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