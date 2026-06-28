2026-06-28 09:55:35
Φωτογραφία για Έχει μπει στην τελική ευθεία η απόκτηση επιθετικού από τον Ολυμπιακό



Το θέμα της απόκτησης του επιθετικού που αποτελεί μία από τις προτεραιότητες για τον Ολυμπιακό έχει μπει στην τελική ευθεία. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι σε διαπραγματεύσεις με τον ποδοσφαιριστή που θα έρθει στον Πειραιά για να κάνει τη διαφορά με το… καλημέρα, με δεδομένη την απουσία του Ελ Κααμπί για το Κόπα Άφρικα.

 Ονόματα ακούγονται αρκετά καθημερινά, αλλά οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είναι σε συζητήσεις και με έναν παίκτη το όνομα του οποίου και δεν έχει ακουστεί και είναι πολύ «δυνατό»! Ενός επιθετικού που έχει… παρελθόν στο σκοράρισμα, ενός «εκτελεστή» για τις αντίπαλες άμυνες και τους αντίπαλους τερματοφύλακες. Μια περίπτωση που δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολη, γι’ αυτό και οι επαφές γίνονται κάτω από άκρα μυστικότητα. Η ουσία είναι πώς ο σέντερ φορ που θέλουν να φέρουν στον Πειραιά οι «ερυθρόλευκοι» είναι ποδοσφαιριστής που θα έρθει στον Ολυμπιακό και θα τεθεί αμέσως στη διάθεση του Κάρλος Καρβαλιάλ. Με τον Πορτογάλο τεχνικό να έχει θέσει το πλαίσιο για την περίπτωση αυτό.

Πηγή : gavros.gr

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