2026-06-28 09:55:35
Φωτογραφία για Ο Παναθηναϊκός δείχνει πως πλέον έχει ανέβει επίπεδο



Μετά τις νίκες σε Μονακό και Μιλάνο, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις τέσσερις σερί νίκες με την αποψινή και δείχνει πως πλέον έχει ανέβει επίπεδο. Φαίνεται πως με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, τέτοια παιχνίδια θα τα παίρνει με το… έτσι θέλω. Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε συνεχή άνοδο, οι παίκτες αισθάνονται καλά και έχουν βρει συνοχή, ενώ οι νίκες μόνο καλύτερους θα τους κάνουν.

 Ο Αταμάν πέρασε τη δύσκολη περίοδο και πλέον με την ψυχολογία, που έχει φτιάξει για τα καλά στην ομάδα του, μόνο πιο πάνω μπορεί να πάει ο Παναθηναϊκός.

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