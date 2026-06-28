Έξι συμβόλαια ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ λήγουν το ερχόμενο καλοκαίρι, τα οποία δεν έχουν κάποια οψιόν ανανέωσης. Αφορούν τους Αντρέ Βιεϊρίνια, Τόμας Μουργκ, Στέφαν Σβαμπ, Τάισον, Ζίβκο Ζίβκοβιτς και Γιώργο Βρακά.Τα παραπάνω συμβόλαια έχουν ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2024, ωστόσο όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Ο Τόμας Μουργκ έχει δηλώσει την πρόθεσή του να μιλήσει με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για νέο συμβόλαιο, γεγονός στο οποίο δεν μοιάζει αρνητική η στάση των «ασπρόμαυρων». Παρόμοια είναι και η περίπτωση του Τάισον, με τον έμπειρο Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό να είναι πρόθυμος να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη πλευρά, ο Στέφαν Σβαμπ έχει προνοήσει για το μέλλον, του δείχνοντας τη διάθεσή του να γίνει προπονητής μετά το τέλος της καριέρας του. Ο Αυστριακός χαφ βρίσκεται στον Δικέφαλο από το 2020 και σίγουρα είναι ακόμη μία δύσκολη περίπτωση για να διαχειριστεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με ενδεχόμενο νέο συμβόλαιο. Επιπροσθέτως, υπάρχουν ακόμη τέσσερα συμβόλαιο τα οποία έχουν ισχύ μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο και σε αυτά έχει προστεθεί οψιόν ανανέωσης για ένα χρόνο ακόμα. Οι τέσσερις αυτές περιπτώσεις αφορούν τους τρεις δανεικούς, Σουαλιό Μεϊτέ, Μάρκος Αντόνιο και Τόμας Κεντζιόρα, αλλά και τον Μπράντον Τόμας, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε μονοετές σε διάρκεια συμβόλαιο, έχοντας όμως και οψιόν. Εκτός από τον Ισπανό στράικερ, οψιόν ανανέωσης έχουν και οι Μεϊτέ και Μάρκος Αντόνιο. Το σίγουρο είναι πως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει αρκετή δουλειά πάνω στο κομμάτι των ανανεώσεων, καθώς απομένουν λίγοι μήνες, μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν 2023-2024, με τις «ανοιχτές» υποθέσεις να είναι πολλές.

Πηγή: inpaok.com