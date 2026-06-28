2026-06-28 09:55:35
Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μία νέα περίοδο νέων δεδομένων. Ο Φατίχ Τερίμ θα πρέπει να αξιολογήσει το ρόστερ και να κάνει τις προσθαφαιρέσεις που επιθυμεί. Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν πιθανό να περιοριστεί ο Παναθηναϊκός στην απόκτηση ενός στόπερ και μόνο. Όσο για τις αποχωρήσεις, πέρα από τους Κλέινχεϊσλερ και Τσόκαϊ,
δεν θα προέκυπτε εύκολα κάτι. Εκτός και εάν γινόταν κάποιο «δώρο» και βρισκόταν τρόπος να αποχωρήσει ο Βέρμπιτς. Σε πρώτη φάση στον ορίζοντα δεν φαινόταν κάτι άλλο. Μόνο που πλέον μπορούν να διαφοροποιηθούν κάποια πράγματα. Ο Γιοβάνοβιτς στήριζε πολύ τους παίκτες του. Σε ορισμένες περιπτώσεις είχε παραπάνω εμπιστοσύνη σε αυτούς από όση θα έπρεπε. Στήριξε πάρα πολύ τον Σπόραρ ενώ ο Ιωαννίδης έπρεπε να τον έχει προσπεράσει νωρίτερα στη μάχη για την ενδεκάδα. Έδωσε ευκαιρίες στον Βέρμπιτς παρ’ όλο που δεν έπειθε. Ενδεχομένως και στην περίπτωση του Πέρεθ να υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του. Σίγουρα αδίκησε και κάποιους
Πηγή: sportime.gr
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