Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μία νέα περίοδο νέων δεδομένων. Ο Φατίχ Τερίμ θα πρέπει να αξιολογήσει το ρόστερ και να κάνει τις προσθαφαιρέσεις που επιθυμεί. Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν πιθανό να περιοριστεί ο Παναθηναϊκός στην απόκτηση ενός στόπερ και μόνο. Όσο για τις αποχωρήσεις, πέρα από τους Κλέινχεϊσλερ και Τσόκαϊ,δεν θα προέκυπτε εύκολα κάτι. Εκτός και εάν γινόταν κάποιο «δώρο» και βρισκόταν τρόπος να αποχωρήσει ο Βέρμπιτς. Σε πρώτη φάση στον ορίζοντα δεν φαινόταν κάτι άλλο. Μόνο που πλέον μπορούν να διαφοροποιηθούν κάποια πράγματα. Ο Γιοβάνοβιτς στήριζε πολύ τους παίκτες του. Σε ορισμένες περιπτώσεις είχε παραπάνω εμπιστοσύνη σε αυτούς από όση θα έπρεπε. Στήριξε πάρα πολύ τον Σπόραρ ενώ ο Ιωαννίδης έπρεπε να τον έχει προσπεράσει νωρίτερα στη μάχη για την ενδεκάδα. Έδωσε ευκαιρίες στον Βέρμπιτς παρ’ όλο που δεν έπειθε. Ενδεχομένως και στην περίπτωση του Πέρεθ να υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του. Σίγουρα αδίκησε και κάποιους. Με τον Λοντίγκιν το κατάλαβε και το διόρθωσε. Με τον Γερεμέγεφ δεν θα μάθουμε πώς θα τον διαχειριζόταν από εδώ και πέρα. Δεν του είχε δώσει, πάντως, τον απαιτούμενο χρόνο. Για όλους τους παραπάνω θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα αντιμετωπιστούν από εδώ και στο εξής. Στην Κροατία υποστηρίζουν πως ο Κλέινχεϊσλερ τα έχει βρει σε όλα με τη Χάιντουκ Σπλιτ. Ο Τσόκαϊ επίσης θα φύγει εκτός απροόπτου. Ίσως γίνει προσπάθεια για τον Βέρμπιτς για να ανοίξει και μία θέση στους εξτρέμ. Ωστόσο, ας μην αποκλειστεί αποχώρηση-έκπληξη. Νέος προπονητής, νέα δεδομένα και μέσα σε όλα μία σαφής πρόθεση από διοίκηση και Τερίμ για ενίσχυση. Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει περισσότερες αλλαγές στο ρόστερ του απ’ όσες θα περίμενε κανείς. Περισσότερα θα ξεκαθαρίσουν προσεχώς. Όταν μάθει και ο Τούρκος καλύτερα το υλικό του.

Πηγή: sportime.gr