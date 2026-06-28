Η έναρξη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου ξεκινάει σύντομα και στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού δεν έχουν σταματήσει να κάνουν επαφές και συζητήσεις για να κλείσουν τα ανοικτά μεταγραφικά μέτωπα που έχουν. Και κινούνται σε διπλό ταμπλό.Στόπερ από τη μια, σέντερ φορ από την άλλη...Αναγκαία είναι η απόκτηση ενός στόπερ που θα κάνει πολλή δουλειά σε ό,τι αφορά την ανασταλτική λειτουργία. Ονόματα ακούγονται και γράφονται πολλά, αλλά το σίγουρο είναι ένα. Ο λόγος για τον Λέο Περέιρα, ο οποίος έχει όλο αυτό το πακέτο που αναζητούν στο λιμάνι. Είπαμε όμως: Τα ποσά που ακούγονται προς το παρόν είναι απαγορευτικά. Το τί μπορεί να συμβεί σε 10 μέρες και αν θα ρίξει η Φλαμένγκο τις απαιτήσεις της, είναι κάτι που θα το δείξει ο χρόνος. Το ότι ο Ολυμπιακός αναζητάει αριστεροπόδαρο στόπερ, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αν δεν του «κάτσει» η περίπτωση του Περέιρα, θα κοιτάξει να βρει οπωσδήποτε άλλον αριστεροπόδαρο και θα «ακυρώσει τους δεξιοπόδαρους. Τώρα σε ό,τι αφορά το θέμα του επιθετικού. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα λείψει ολόκληρο τον Γενάρη και μπορεί λίγο τον Φεβρουάριο εάν το Μαρόκο προχωρήσει έως τις τελικές φάσεις του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και θα χάσει όλα τα ντέρμπι που έχει ο Ολυμπιακός αυτό το μήνα, δηλαδή με ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, όπως και με τον Παναθηναϊκό τις δύο αναμετρήσεις για το Κύπελλο. Ολυμπιακός έτσι, είναι δεδομένο πως θα πάρει επιθετικό. Και θα ήθελε να τον έχει το συντομότερο δυνατό, γιατί υπάρχουν και πολλά ματς και μεγάλες απαιτήσεις. O Πέδρο Άλβες, έχει λίστα με πολλές περιπτώσεις. Ψάχνει, όμως, έναν παίκτη που δεν θα έρθει για να παίξει σε… δύο μήνες. Στόχος είναι να έρθει και να μπει άμεσα.

Πηγή: gavros.gr