2026-06-28 09:55:35
Φωτογραφία για Προς ανανέωση ο Μασούρας



Το συμβόλαιο του Γιώργου Μασούρα είναι από αυτά που λήγουν το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ανανέωσής του. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στο λιμάνι από το 2019, όταν αποκτήθηκε από τον Πανιώνιο και αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη της ενδεκάδας.

 Ο Κάρλος Καρβαλιάλ δείχνει να τον υπολογίζει στα πλάνα του και το κλίμα για ενδεχόμενη παραμονή του στον Ολυμπιακό είναι θετικό, σύμφωνα με την εφημερίδα «Sportday». Τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξει συνάντηση του εκπροσώπου του Μασούρα με τη διοίκηση των «ερυθρόλευκων», για να τεθούν επί τάπητος όλες οι λεπτομέρειες.

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