Οι πίνακες, τα κάδρα και οι καθρέφτες δεν αποτελούν τη μοναδική λύση για τη διακόσμηση ενός άδειου τοίχου. Φυσικά υλικά, χειροποίητες δημιουργίες, παλιά αντικείμενα και πολλών διαφορετικών τύπων συνθέσεις μπορούν να προσθέσουν χαρακτήρα και προσωπικότητα στον χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη διακόσμηση και όχι απλά ...γεμίζοντας τους τοίχους.

Περιεχόμενα Ψάθινα αντικείμενα Υφαντά και υφάσματα Διακοσμητικά από σκοινί Θαλασσόξυλα Κεραμικά Παλιά παντζούρια Ξύλινες συνθέσεις Συλλογές παλιών αντικειμένωνΨάθινα αντικείμενα

Τα ψάθινα αντικείμενα αποτελούν έναν από τους πιο εύκολους τρόπους για να δημιουργήσετε μια εντυπωσιακή σύνθεση τοίχου με φυσική υφή και ζεστό χαρακτήρα.



Τοποθετημένα σε ομάδες διαφορετικών μεγεθών και σχεδίων, λειτουργούν σαν ένα τρισδιάστατο διακοσμητικό στοιχείο που ταιριάζει τόσο σε κλασικά διακοσμητικά στυλ όσο και σε χώρους πιο μοντέρνας αισθητικής. Τα ψάθινα αντικείμενα, εκτός των άλλων, είναι η ιδανική επιλογή και για τη δημιουργία καλοκαιρινής ατμόσφαιρας.

Καπέλα, καλάθια, σουπλά, δίσκοι, ψάθινα χαλιά και κάθε είδους διακοσμητικά από φυσικές ίνες μπορούν να αξιοποιηθούν δημιουργικά στον τοίχο.



Ο συνδυασμός σχημάτων, υφών, πλέξεων αλλά και αποχρώσεων μπορεί να δημιουργήσει πολύ ιδιαίτερες συνθέσεις απόλυτα φυσικής αισθητικής.

Ένας τρόπος για ακόμη πιο εντυπωσιακές διακοσμήσεις τοίχου με ψάθινα αντικείμενα είναι η χρήση στοιχείων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.Για παράδειγμα ένα ψάθινο χαλί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και ως διακοσμητικό κεφαλάρι, ενώ μερικά ψάθινα σουπλά διαφορετικού σχεδιασμού μπορούν να καλύψουν μεγάλο μέρος ενός τοίχου, σε μια απόλυτα φυσική σύνθεση.Υφαντά και υφάσματα

Τα υφαντά τοίχου, τα διακοσμητικά πανό και οι χειροποίητες υφασμάτινες κατασκευές προσθέτουν χρώμα, κίνηση και αίσθηση ζεστασιάς σε κάθε χώρο, ενώ χρωματικά δημιουργούν το ίδιο και εντονότερο αποτέλεσμα με έναν πίνακα.



Ανάλογα με τα μοτίβα και τις αποχρώσεις τους υφασμάτινα στοιχεία μπορούν να ενταχθούν σε κάθε χώρο, ανεξάρτητα από το ύφος διακόσμησής του.



Με τον συγκεκριμένο τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν και υφαντά, κάθε τύπου παλιά χειροποίητα κομμάτια, ακόμη και δαντέλες - σεμέν.

Από τους πιο απλούς τρόπους για να αξιοποιήσετε κάθε τύπου υφάσματα, που ήδη διαθέτετε, είναι αφού τα κόψετε στο κατάλληλο μέγεθος να επενδύσετε με αυτά κομμάτια φελιζόλ, κολλώντας τα με πιστόλι σιλικόνης. Τα διακοσμητικά αυτής της μορφής μπορούν να αποκτήσουν πολλές διαφορετικές και ιδιαίτερα εντυπωσιακές όψεις, ανάλογα με το μοτίβο των υφασμάτων ή και τα επιμέρους υφασμάτινα στοιχεία που μπορούν να προστεθούν.Εκτός των άλλων ο συγκεκριμένος είναι ένας ιδιαίτερα απλός και οικονομικός τρόπος, για να δημιουργήσετε διακοσμητικά τοίχου απόλυτα ταιριαστά σε αποχρώσεις με το σύνολο του χώρου, επιλέγοντας υφάσματα στα κατάλληλα χρώματα.DIY διακοσμητικά τοίχου από σκοινί

Οι κατασκευές από σκοινί και οι συνθέσεις μακραμέ έχουν εξελιχθεί πολύ πέρα από τη γνωστή boho αισθητική. Μεγάλες επιτοίχιες δημιουργίες, γεωμετρικά σχέδια και πιο αφηρημένες συνθέσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως πολύ ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία, τόσο σε μικρούς όσο και σε τοίχους μεγάλης επιφάνειας.

DIY Kατασκευές αυτής της μορφής μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν από βαμβακερό σκοινί, σε φυσική ή άλλη απόχρωση ή ακόμη και από χοντρά νήματα.Θα χρειαστεί απλά να τα κολλήσετε μεταξύ τους ή πάνω σε έναν λευκό καμβά ή ξύλινη επιφάνεια με πιστόλι σιλικόνης ή ατλακόλ, δημιουργώντας το σχέδιο που έχετε επιλέξει.Σε σύνθετα σχέδια σχεδιάστε αρχικά το μοτίβο με ένα μολύβι και στην συνέχεια ακολουθείστε τις γραμμές του σχεδίου κολλώντας το σκοινί.Για την προστασία τους από την σκόνη και για να μπορείτε χωρίς πρόβλημα να τα καθαρίσετε με ένα νωπό πανί, όταν ολοκληρώσετε την κατασκευή περάστε ένα διαφανές προστατευτικό βερνίκι γενικής χρήσης, αντίστοιχο με εκείνο για κατασκευές decoupage.Με τον συγκεκριμένο τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν και παλιά κάδρα - κορνίζες, που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, δημιουργώντας πάνω σε αυτά μια τέτοια σύνθεση.Θαλασσόξυλα

Ένα υλικό που δεν είναι κατάλληλο αποκλειστικά για καλοκαιρινές διακοσμήσεις και μπορεί να αξιοποιηθεί και με πιο ιδιαίτερους από τους κλασικούς τρόπους.



Τα θαλασσόξυλα συνδυάζουν τη φυσική ομορφιά του ξύλου με τη μοναδική πατίνα που δημιουργεί ο χρόνος και η θάλασσα και ακόμη και με ένα μόνο μεγάλο κομμάτι μπορεί να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό διακοσμητικό τοίχου.

Μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στον τοίχο, με βίδες, ή για μικρότερες συνθέσεις αφού κολληθούν με πιστόλι σιλικόνης πάνω σε απλό λευκό καμβά ζωγραφικής.Κεραμικά

Ο πηλός είναι από τα πιο καλαίσθητα φυσικά υλικά που προσθέτει στον χώρο υφή και ξεχωριστή αισθητική.

Διακοσμητικά πιάτα, δίσκοι αλλά και κάθε μεγέθους και σχήματος κεραμικά στοιχεία κατασκευασμένα από έτοιμο λευκό πηλό μπορούν να μετατραπούν σε μια πολύ ιδιαίτερη επιτοίχια σύνθεση.ΕΔΩ θα βρείτε τον πλήρη Οδηγό του soulouposeto.gr με όλες τις πληροφορίες και βήμα βήμα οδηγίες για κατασκευές από έτοιμο πηλό.

Παλιά παντζούρια

Ένα ακόμη «άχρηστο» αντικείμενο που μπορεί να αξιοποιηθεί σε διακοσμήσεις τοίχου, με πολύ ξεχωριστό αποτέλεσμα.



Στην φυσική τους μορφή, συντηρημένα και βαμμένα με βερνίκι σε χρώμα ξύλου ή παλαιωμένα με τεχνικές που περιλαμβάνουν και χρώμα, τα παλιά παντζούρια είναι κατάλληλα όχι μόνο για χώρους κλασικής, ρουστίκ διαμόρφωσης αλλά ακόμη και σαν ένα ιδιαίτερο vintage στοιχείο σε πιο μοντέρνας αισθητικής χώρους.

Ξύλινες συνθέσεις

Η διαχρονική και απαράμιλλη αισθητική του ξύλου, που προσθέτει προσωπικότητα και ζεστασιά.



Από ακατέργαστα κομμάτια ξύλου έως μια θαλασσογραφία πάνω σε παλετόξυλα και από φέτες ξύλου έως πιο σύγχρονου ύφους γεωμετρικές πολύχρωμες συνθέσεις, οι δυνατότητες αξιοποίησης ξύλινων στοιχείων σε διακοσμήσεις τοίχου είναι ανεξάντλητες.

Συλλογές παλιών αντικειμένων

Ασημένια ή ανοξείδωτοι δίσκοι και κάθε μορφής είδη σερβιρίσματος, παλιοί καθρέφτες, ρολόγια, κλειδιά, γραμματόσημα, χάλκινα - μπρούτζινα αντικείμενα, μπορούν να αξιοποιηθούν στην διακόσμηση ενός τοίχου δημιουργώντας μια διαμόρφωση ιδιαίτερης αισθητικής που ...διηγείται μια ιστορία.



Η ομαδοποίηση μπορεί να γίνει κατά είδος ή κατά υλικό, ανάλογα με τον αριθμό των αντικειμένων, ενώ στο ίδιο σημείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένα παλιό έπιπλο αντίστοιχης αισθητικής για τη δημιουργία μιας vintage γωνιάς.

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