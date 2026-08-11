2026-08-11 22:20:18
Φωτογραφία για Ασύλληπτη επιτάχυνση: Το κινεζικό τρένο‑σφαίρα φτάνει τα 797 μίλια/ώρα σε 5 δευτερόλεπτα.
Το δοκιμαστικό όχημα maglev πλησιάζει τις ταχύτητες εμπορικών αεροσκαφών.Ένα πειραματικό τρένο maglev βάρους σχεδόν 1000 κιλών στην Κίνα κατέρριψε πρόσφατα το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ επιτάχυνσης μικρής απόστασης για τρίτη φορά μέσα σε έξι μήνες. Αλλά ενώ έφτασε από 0 σε 797 μίλια σε 5,3 δευτερόλεπτα, μην περιμένετε να επιβιβαστείτε σε κάτι παρόμοιο με το όχημα του Εργαστηρίου Donghu σύντομα.& sidirodromikanea
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