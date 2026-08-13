2026-08-13 17:31:49

Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Κίνας υπερβαίνει πλέον το συνολικό μήκος κάθε άλλης χώρας, κατασκευασμένο σε περίπου τα δύο τρίτα του κόστους συγκρίσιμων έργων αλλού.Το δίκτυο ξεπέρασε τα 50.000 χιλιόμετρα διαδρομής στα τέλη του 2025, περισσότερα από τις γραμμές υψηλής ταχύτητας κάθε άλλης χώρας μαζί, ανέφερε ο Κρατικός Σιδηροδρομικός Όμιλος της Κίνας σε δήλωση που δημοσιεύθηκε από sidirodromikanea

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