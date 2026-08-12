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Απρόοπτο σε γραμμή: Αγελάδα χτυπήθηκε από τρένο αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε. Βίντεο.
2026-08-12 20:54:56
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