2026-07-01 00:11:17
Οι αρχές στην Πενσυλβάνια αναφέρουν ότι ένα εμπορικό τρένο εκτροχιάστηκε την Τρίτη, με αποτέλεσμα να εκδοθεί σύντομη εντολή για την παραμονή των κατοίκων.Το Αστυνομικό Τμήμα του Μπενσάλεμ ανέφερε ότι ο εκτροχιασμός σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 μ.μ. μεταξύ της οδού Street Road και του σιδηροδρομικού σταθμού Neshaminy Falls.Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν βρέθηκαν επικίνδυνα υλικά αφότου ομάδες της sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΟ ευρωπαϊκός σιδηρόδρομος εγκαινιάζει σημαντική δοκιμή εισαγωγής FRMCS.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ