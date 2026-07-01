2026-07-01 00:11:17

Οι αρχές στην Πενσυλβάνια αναφέρουν ότι ένα εμπορικό τρένο εκτροχιάστηκε την Τρίτη, με αποτέλεσμα να εκδοθεί σύντομη εντολή για την παραμονή των κατοίκων.Το Αστυνομικό Τμήμα του Μπενσάλεμ ανέφερε ότι ο εκτροχιασμός σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 μ.μ. μεταξύ της οδού Street Road και του σιδηροδρομικού σταθμού Neshaminy Falls.Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν βρέθηκαν επικίνδυνα υλικά αφότου ομάδες της sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ