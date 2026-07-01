2026-07-01 00:11:17
Φωτογραφία για Εκτροχιάστηκε φορτηγό τρένο στην Πενσυλβάνια - Άρθηκε η εντολή εκκένωσης.
Οι αρχές στην Πενσυλβάνια αναφέρουν ότι ένα εμπορικό τρένο εκτροχιάστηκε την Τρίτη, με αποτέλεσμα να εκδοθεί σύντομη εντολή για την παραμονή των κατοίκων.Το Αστυνομικό Τμήμα του Μπενσάλεμ ανέφερε ότι ο εκτροχιασμός σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 μ.μ. μεταξύ της οδού Street Road και του σιδηροδρομικού σταθμού Neshaminy Falls.Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν βρέθηκαν επικίνδυνα υλικά αφότου ομάδες της sidirodromikanea
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