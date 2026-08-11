2026-08-11 16:27:09
Φωτογραφία για Μηχανοδηγός απολύθηκε επειδή συνελήφθη να διαβάζει βιβλίο ενώ οδηγούσε τρένο.
Ένας μηχανοδηγός μηχανής για τους Ελβετικούς Ομοσπονδιακούς Σιδηροδρόμους απολύθηκε αμέσως αφότου πιάστηκε να διαβάζει ένα βιβλίο ενώ οδηγούσε το τρένο. Ο υπάλληλος ισχυρίστηκε ότι δεν διάβαζε, αλλά έκανε μια «άσκηση απομνημόνευσης», αν και το δικαστήριο δεν πείστηκε από την εξήγησή του.Ένας μηχανοδηγός τρένου στους Ελβετικούς Ομοσπονδιακούς Σιδηροδρόμους (SBB) έχασε τη δουλειά του μετά από 15 sidirodromikanea
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