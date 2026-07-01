2026-07-01 13:01:28
Φωτογραφία για Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ενισχύουν την ανθεκτικότητα των σιδηροδρόμων τους.
Οι διαχειριστές σιδηροδρομικών υποδομών στα Δυτικά Βαλκάνια υπέγραψαν δύο παραρτήματα σχετικά με την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή στο Ελσίνκι, ενισχύοντας την περιφερειακή συνεργασία για την προστασία των σιδηροδρομικών δικτύων από ακραία καιρικά φαινόμενα.Τα έγγραφα συμπληρώνουν τις υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ των διαχειριστών υποδομών μεταφορών και θεσπίζουν ένα κοινό πλαίσιο για την sidirodromikanea
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