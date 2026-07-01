2026-07-01 13:16:20
Φωτογραφία για Κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1
Πριν από το φινάλε της φετινής τηλεοπτικής σεζόν βρίσκεται πλέον ο Γιώργος Λιάγκας μαζί με τους συνεργάτες του.

Το πρωί της Τετάρτης (1/7), στην έναρξη του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της εκπομπής, επισημαίνοντας ότι απομένουν λίγες μόνο εκπομπές μέχρι το φινάλε.

Με καλοκαιρινή διάθεση, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε επίσης ποιος θα είναι ο πρώτος προορισμός των διακοπών του, μόλις ολοκληρωθούν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις και πέσει η αυλαία της σεζόν.

«Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει αλλά είναι η παραπροτελευταία ημέρα στη δουλειά. Την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού, πάμε για άλλα. Πάμε για ψάρεμα, πάμε για λαγοκέφαλους, 5,3 το κιλό. Βεβαίως πρέπει να πάμε στην Κρήτη. Έχω βγάλει αεροπορικό εισιτήριο να την Παρασκευή το απόγευμα πάω Κρήτη για να ψαρέψω λαγοκέφαλους. Όσοι πιστοί προσέλθετε εκεί θα είμαι», είπε ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα κατά την έναρξη της εκπομπής.

Πηγή: tvnea.com
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