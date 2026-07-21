2026-07-21 21:14:42
Φωτογραφία για Υπουργός Μεταφορών: Δισεκατομμύρια λέβα σπαταλήθηκαν αντί να χρησιμοποιηθούν για μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων.
Δεν έχει υπάρξει ούτε μία σύμβαση που να έχει ολοκληρωθεί σωστά για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής από το 2015-2017 μέχρι σήμερα, δήλωσε ο Γκεόργκι Πέεβ.Φωτογραφία: BNTΔισεκατομμύρια λέβα σπαταλήθηκαν αντί να χρησιμοποιηθούν για μεταρρύθμιση στην BDZ. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Γκεόργκι Πέεβ στο στούντιο της εκπομπής «Η μέρα ξεκινά» στο BNT. Πρόσθεσε ότι 17 από τις συμβάσεις που έχουν sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION κάνει πρεμιέρα αυτό το Σάββατο στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION κάνει πρεμιέρα αυτό το Σάββατο στον ΑΝΤ1
Δείτε εδώ το νέο backstage φωτογραφικό υλικό της σειράς «Κάμπινγκ»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δείτε εδώ το νέο backstage φωτογραφικό υλικό της σειράς «Κάμπινγκ»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συνάντηση εργασίας του ΥΜΑΘ Κωνσταντίνου Π. Γκιουλέκα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα.
Συνάντηση εργασίας του ΥΜΑΘ Κωνσταντίνου Π. Γκιουλέκα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα.
Αύριο συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα θα έχει ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.
Αύριο συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα θα έχει ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.
Πρόσκληση για συναδιαμόρφωση προγράμματος πολιτιστικών και και αθλητικών εκδηλώσεων του Αυγούστου 2026 για τον Μύτικα. Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9:00 μ.μ., αντί για Σάββατο 18 Ιουλίου που ήταν η αρχική πρόσκληση.
Πρόσκληση για συναδιαμόρφωση προγράμματος πολιτιστικών και και αθλητικών εκδηλώσεων του Αυγούστου 2026 για τον Μύτικα. Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9:00 μ.μ., αντί για Σάββατο 18 Ιουλίου που ήταν η αρχική πρόσκληση.
Η Γερμανία δίνει το οριστικό πράσινο φως στην είσοδο της Italo στην γερμανική αγορά σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας.
Η Γερμανία δίνει το οριστικό πράσινο φως στην είσοδο της Italo στην γερμανική αγορά σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας.
Ηνωμένο Βασίλειο: Ο Υπουργός Μεταφορών Αλεξάντερ και ο Επίτροπος της ΕΕ Τζιτζικώστας, θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των συνοριακών ελέγχων μέσω του EES.
Ηνωμένο Βασίλειο: Ο Υπουργός Μεταφορών Αλεξάντερ και ο Επίτροπος της ΕΕ Τζιτζικώστας, θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των συνοριακών ελέγχων μέσω του EES.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συνάντηση εργασίας του ΥΜΑΘ Κωνσταντίνου Π. Γκιουλέκα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα.
Συνάντηση εργασίας του ΥΜΑΘ Κωνσταντίνου Π. Γκιουλέκα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα.
Κι όμως! Παραμένει στον ΣΚΑΪ και δεν παίρνει μεταγραφή στον ΑΝΤ1...
Κι όμως! Παραμένει στον ΣΚΑΪ και δεν παίρνει μεταγραφή στον ΑΝΤ1...
Χάκερ απαιτούν 10 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα από την εταιρεία κατασκευής σιδηροδρομικών οχημάτων Stadler.
Χάκερ απαιτούν 10 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα από την εταιρεία κατασκευής σιδηροδρομικών οχημάτων Stadler.
Hellenic Train: Πτώση δέντρου στη σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο σταθμό Μανδρακίου.
Hellenic Train: Πτώση δέντρου στη σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο σταθμό Μανδρακίου.
Hellenic Train: Πτώση δέντρου στη σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο σταθμό Μανδρακίου.
Hellenic Train: Πτώση δέντρου στη σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο σταθμό Μανδρακίου.