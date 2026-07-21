2026-07-21 21:14:42

Δεν έχει υπάρξει ούτε μία σύμβαση που να έχει ολοκληρωθεί σωστά για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής από το 2015-2017 μέχρι σήμερα, δήλωσε ο Γκεόργκι Πέεβ.Φωτογραφία: BNTΔισεκατομμύρια λέβα σπαταλήθηκαν αντί να χρησιμοποιηθούν για μεταρρύθμιση στην BDZ. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Γκεόργκι Πέεβ στο στούντιο της εκπομπής «Η μέρα ξεκινά» στο BNT. Πρόσθεσε ότι 17 από τις συμβάσεις που έχουν sidirodromikanea

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