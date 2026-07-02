2026-07-02 11:18:08
Φωτογραφία για MEGA: Αυτή ειναι η νέα αλυσίδα της πρωινής ζώνης μετά το αιφνίδιο κόψιμο του «Buongiorno»;
Ραγδαίες είναι οι διεργασίες στο MEGA για την επόμενη ημέρα της πρωινής ζώνης, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση να ολοκληρωθεί το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά. Το κανάλι επανεξετάζει συνολικά τη δομή του πρωινού προγράμματος, αναζητώντας ένα μοντέλο που θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενημέρωση, χωρίς να απουσιάζει η ψυχαγωγία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.COM, ένα από τα επικρατέστερα σενάρια που εξετάζονται αυτή τη στιγμή προβλέπει η ημέρα να ξεκινά με την Αναστασία Γιάμαλη, η οποία θα αναλαμβάνει την πρώτη ενημερωτική ζώνη, δίνοντας το στίγμα της επικαιρότητας από νωρίς το πρωί.

Στη συνέχεια θα ακολουθεί  σε "νέα ώρα" η σταθερή αξία του σταθμού, η «Κοινωνία Ώρα MEGA», με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, η οποία όχι μόνο παραμένει στο πρόγραμμα αλλά φαίνεται πως θα αποτελέσει τον βασικό κορμό της πρωινής ενημέρωσης και τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Αμέσως μετά, η σκυτάλη θα περνά στην ψυχαγωγία, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να αποτελεί το πρόσωπο που προορίζεται για τη ζώνη που άφησε πίσω της η Φαίη Σκορδά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρουσιάστρια βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού του σταθμού, καθώς το MEGA επιθυμεί να αξιοποιήσει την εμπειρία της σε ένα καθημερινό infotainment πρόγραμμα, το οποίο θα συνδυάζει την επικαιρότητα με την ψυχαγωγία.

Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που, εφόσον προχωρήσει, αλλάζει πλήρως τη φυσιογνωμία της πρωινής ζώνης του MEGA, δημιουργώντας μια συνεχόμενη ροή με ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία.

Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί. Οι συζητήσεις στο παρασκήνιο συνεχίζονται, τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και δεν αποκλείονται νέες ανατροπές μέχρι να «κλειδώσει» ο οριστικός σχεδιασμός για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Πηγή: tvnea.com
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