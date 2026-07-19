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Τι σημαίνει η εφαρμογή του για τη χώρα μαςΈνα βήμα πριν από την τελική έγκρισή του βρίσκεται ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα Κρίσιμα Φάρμακα, η νέα νομοθετική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και τη μείωση της εξάρτησης από περιορισμένο αριθμό προμηθευτών εκτός Ευρώπης σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στο ευρωπαϊκό όργανο των φαρμακοποιών (PGEU).Κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση της PGEU, στην Πολωνία συζητήθηκε εκ νέου το θέμα με την ελληνική αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα του ΠΦΣ και Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων κ. Μανόλη Κατσαράκη, το μέλος του Δ.Σ του ΠΦΣ και Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιώς κ. Κωνσταντίνο Κούβαρη και τον Σύμβουλο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας και Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλκιδικής κ. Κωνσταντίνο Κάσσανδρο να τοποθετείται αναδεικνύοντας με συνέπεια –καθώς ο ΠΦΣ πάντοτε παρακολουθεί από κοντά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και συμμετέχει ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια στις εργασίες της PGEU- το ζήτημα των φαρμακευτικών ελλείψεων τόσο στα θεσμικά όργανα των Ευρωπαίων φαρμακοποιών όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισημαίνοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλούν στους ασθενείς και στα συστήματα υγείας. Οι συνεχείς παρεμβάσεις συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας και λήψης συντονισμένων μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας τις βάσεις για μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επάρκειας και της απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών σε κρίσιμες φαρμακευτικές θεραπείες.Διαβάστε περισσότερα