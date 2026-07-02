2026-07-02 17:37:08
Φωτογραφία για Συντάξεις χηρείας: «Ανάσα» για χιλιάδες δικαιούχους η κατάργηση της περικοπής του νόμου Κατρούγκαλου – Παραδείγματα.
Θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων μετά την τριετία στις περιπτώσεις που η σύνταξη πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα.Οριστικό τέλος σε ένα θέμα που αποτέλεσε βραχνά για χιλιάδες δικαιούχους σύνταξης χηρείας έβαλε σήμερα η Νίκη Κεραμέως με την κατάργηση της περικοπής 35% που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου.Το μέτρο είχε επιβληθεί στους δικαιούχους που αναλάμβαναν εργασία ή sidirodromikanea
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