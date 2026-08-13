2026-08-13 14:39:04
Φωτογραφία για ΠΦΣ: Κατάργηση της κατάθεσης του έντυπου Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ) στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ



Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είχαμε ζητήσει προ μηνός από τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, και το νέο Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, κ. Αθανάσιο Ζαμάνη, την κατάργηση του έντυπου του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ) καθώς αυτό συμπληρώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΠΥΥ στο site της πύλης ΚΜΕΣ. Αυτό απαιτούσε όμως αλλαγή της διαδικασίας με έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης. Χτες ενημερωθήκαμε ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών το αίτημα μας έγινε αποδεκτό. 

Λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου, οδηγίες για το θέμα θα σας αποσταλούν την ερχόμενη εβδομάδα. 

 

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