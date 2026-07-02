2026-07-02 16:58:28

Η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση σηματοδότησαν την ολοκλήρωση του έργου U-IMT, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση των υπηρεσιών διατροπικών μεταφορών στον σιδηροδρομικό τομέα της Τουρκίας. Η Άγκυρα αναφέρει ότι το έργο θα καταστήσει τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές πιο ανταγωνιστικές και θα αυξήσει τη χωρητικότητα του Μεσαίου Διαδρόμου, της δια-Κασπιακής διαδρομής μεταξύ sidirodromikanea

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