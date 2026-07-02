2026-07-02 14:23:59

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» το πρωί της Πέμπτης, σχολιάζοντας την τηλεοπτική σεζόν που ολοκληρώθηκε, τη συνέχιση της συνεργασίας του με την Ανθή Βούλγαρη, αλλά και τις αλλαγές που καταγράφονται στον χώρο της ενημέρωσης.



Μεταξύ άλλων, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αναφέρθηκε στη νέα τηλεοπτική χρονιά, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τις μετακινήσεις δημοσιογράφων που βρίσκονται στο επίκεντρο των τελευταίων ημερών.



Συγκεκριμένα, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος δήλωσε:“Στη φετινή σεζόξν θα έβαζα πολύ θετικό πρόσημο γιατί εμάς μας πήγε πολύ καλά. Με την Ανθή (σ.σ. Βούλγαρη) είμαστε 6 – 7 χρόνια μαζί και κάθε χρόνο νομίζω ότι είμαστε και καλύτερα. Βελτιωνόμαστε και εμείς”.



“Δεν μας έχουν κάνει πρόταση να κάνουμε και κάτι άλλο μαζί, όχι. Δεν θα ήθελα να κάνουμε τηλεπαιχνίδι. Κάτι άλλο μαζί… δεν το ‘χω σκεφτεί για να πω την αλήθεια”.



“Όταν υπάρχουν μετακινήσεις δημοσιογράφων, θεωρώ ότι είναι για καλό και καλό είναι να γίνονται αυτά. Το θέμα είναι να μην αδειάζει μια ζώνη από εκπομπές. Αν γεμίζει, είναι καλό” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του Alpha.



Πηγή: tvnea.com



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