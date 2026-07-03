Τα wearable gadgets (smartwatches, ασύρματα ακουστικά, smart rings) έχουν γίνει πλέον προέκταση του σώματός μας. Υπόσχονται να μας κάνουν πιο υγιείς, πιο παραγωγικούς και πιο "συνδεδεμένους". Όμως, πίσω από το εντυπωσιακό μάρκετινγκ και τα λαμπερά launches, κρύβεται μια βιομηχανία που βασίζεται σε μερικά πολύ καλά κρυμμένα μυστικά.

Αν ξύσεις την επιφάνεια, θα βρεις πέντε αλήθειες που οι εταιρείες προτιμούν να μην πολυσκέφτεσαι.

1. Οι θερμίδες που "καίτε" είναι, στην πραγματικότητα, μια εικασία

Το ρολόι σού λέει ότι έκαψες ακριβώς 452 θερμίδες στο τρέξιμο και νιώθεις υπέροχα. Η επιστήμη, όμως, διαφωνεί. Μελέτες (όπως αυτή του Πανεπιστημίου Stanford) έχουν δείξει ότι ακόμη και τα πιο ακριβά smartwatches της αγοράς έχουν ποσοστό λάθους στη μέτρηση θερμίδων που κυμαίνεται από 20% έως και πάνω από 50%.

Τα wearables δεν ξέρουν τον ακριβή μεταβολισμό σου, τη μυϊκή σου μάζα ή την αποδοτικότητα της κίνησής σου

. Παίρνουν απλώς τους παλμούς σου, το βάρος που δήλωσες στην εφαρμογή και τρέχουν έναν γενικό αλγόριθμο. Είναι μια καλή εκτίμηση για να βλέπεις τάσεις (π.χ. αν κινήθηκες περισσότερο σήμερα από χθες), αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ακριβής επιστημονική μέτρηση.2. Τα "αθάνατα" ακουστικά σου έχουν ημερομηνία λήξης (λόγω μπαταρίας)

Αγόρασες premium ασύρματα ακουστικά με 200+ ευρώ και περιμένεις να τα έχεις για μια δεκαετία; Δυστυχώς, η φυσική των μπαταριών λιθίου έχει άλλη άποψη. Λόγω του απειροελάχιστου μεγέθους τους, οι μπαταρίες στα AirPods και σε παρόμοια earplugs περνούν πολύ γρήγορα από "κύκλους φόρτισης".

Μέσα σε 2 με 3 χρόνια καθημερινής χρήσης, η χημική υποβάθμιση είναι τέτοια που η αυτονομία τους πέφτει στο μισό. Και το χειρότερο; Οι μπαταρίες αυτές είναι κολλημένες με ισχυρές κόλλες μέσα στο πλαστικό. Είναι αδύνατον να αντικατασταθούν χωρίς να καταστραφεί το ακουστικό. Όταν πεθάνει η μπαταρία, πεθαίνει και η συσκευή.

3. Η κρυφή "βόμβα" των ηλεκτρονικών αποβλήτων (E-waste)

Αυτό μας φέρνει στο επόμενο μεγάλο πρόβλημα. Τα wearables είναι ο ορισμός των αναλώσιμων ηλεκτρονικών. Επειδή είναι μικρά, γεμάτα κόλλα, σπάνια μέταλλα και σύνθετα υλικά, η ανακύκλωσή τους είναι οικονομικά ασύμφορη και τεχνικά δύσκολη για τις περισσότερες μονάδες ανακύκλωσης.

Κάθε φορά που αναβαθμίζεις το smart ring ή το smartwatch σου επειδή βγήκε το επόμενο μοντέλο, το παλιό σου gadget πιθανότατα θα καταλήξει σε κάποια χωματερή του αναπτυσσόμενου κόσμου. Η αγορά push-άρει διαρκώς το "green-washing" και την οικολογική συνείδηση, αλλά η γραμμή παραγωγής της βασίζεται σε συσκευές που φτιάχτηκαν για να πεταχτούν.

4. Το Hardware δεν αρκεί: Καλωσήρθατε στην εποχή των συνδρομών

Παλιότερα αγόραζες μια συσκευή και σου ανήκε 100%. Τώρα, η αγορά μετατοπίζεται στο μοντέλο της συνδρομητικής υγείας. Εταιρείες όπως η Oura (smart rings) ή η Fitbit (Google) κλειδώνουν τα πιο προχωρημένα δεδομένα σου, τις αναλύσεις ύπνου ή τα personalized προγράμματα πίσω από ένα "paywall".

Πληρώνεις 300+ ευρώ για να αγοράσεις το hardware και μετά ανακαλύπτεις ότι πρέπει να πληρώνεις 6-10 ευρώ κάθε μήνα για να βλέπεις τις πλήρεις αναλύσεις των ίδιων σου των δεδομένων. Αν σταματήσεις να πληρώνεις, η πανέμορφη συσκευή σου μετατρέπεται σε ένα απλό, "βουβό" αξεσουάρ.

5. Εσύ πληρώνεις τη συσκευή, αλλά τα δεδομένα σου είναι το αληθινό προϊόν

Τα wearable gadgets καταγράφουν τα πάντα: πότε κοιμάσαι, πόσο έντονα χτυπάει η καρδιά σου όταν βλέπεις ένα συγκεκριμένο email, πού περπατάς (μέσω GPS) και ποιες ώρες της ημέρας είσαι πιο ευάλωτος ή κουρασμένος.

Αυτά τα δεδομένα είναι "χρυσάφι" για διαφημιστικές εταιρείες, ασφαλιστικές και κολοσσούς της τεχνολογίας. Αν και οι εταιρείες ορκίζονται στην ανωνυμοποίηση των δεδομένων (data anonymization), τα νομικά παραθυράκια στους όρους χρήσης —που κανείς δεν διαβάζει— τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σου για να εκπαιδεύσουν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης ή να δημιουργήσουν καταναλωτικά προφίλ.

Το συμπέρασμα; Τα wearables είναι εξαιρετικά εργαλεία αν ξέρεις τι αγοράζεις. Το μυστικό είναι να τα αντιμετωπίζεις ως αυτό που πραγματικά είναι: βραχύβια, χρήσιμα gadgets με σχετική ακρίβεια, και όχι ως αλάνθαστους ιατρικούς συμβούλους που θα έχεις για μια ζωή.

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